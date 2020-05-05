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Усик и Ломаченко снялись в российском фильме
Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских и российских боксеров
Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в фильме "Корсунская пустынь", который был опубликован на YouTube-канале российского монастыря.
Помимо украинских спортсменов в фильме также приняли участие российские спортсмены: боец рукопашного стиля Алексей Назаров и боксер Александр Трубников.
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