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Усик и Ломаченко снялись в российском фильме

Бокс
(1 голосов)

Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских и российских боксеров

Усик и Ломаченко снялись в российском фильме
Новина українською

Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в фильме "Корсунская пустынь", который был опубликован на YouTube-канале российского монастыря.

Помимо украинских спортсменов в фильме также приняли участие российские спортсмены: боец рукопашного стиля Алексей Назаров и боксер Александр Трубников.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
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