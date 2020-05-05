Тайсон Фьюри: Никто не верил, что я смогу нокаутировать Уайлдера

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о работе с тренером Шугаром Хиллом.

"Я очень хорошо общался с Шугаром Хиллом в тренировочном лагере. Мы работали для того, чтобы нокаутировать Уайлдера.

Это стиль зала Кронк. Это то, что я говорил с самого начала лагеря. Никто не верил в меня, что я смогу это сделать. Но случилось то, что случилось", – сказал Фьюри.

Напомним, что реванш Уайлдер – Фьюри состоялся 22 февраля в Лас-Вегасе. Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде.