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Тайсон Фьюри: Никто не верил, что я смогу нокаутировать Уайлдера
Боксер рассказал о своей подготовке к бою
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о работе с тренером Шугаром Хиллом.
"Я очень хорошо общался с Шугаром Хиллом в тренировочном лагере. Мы работали для того, чтобы нокаутировать Уайлдера.
Это стиль зала Кронк. Это то, что я говорил с самого начала лагеря. Никто не верил в меня, что я смогу это сделать. Но случилось то, что случилось", – сказал Фьюри.
Напомним, что реванш Уайлдер – Фьюри состоялся 22 февраля в Лас-Вегасе. Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде.
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