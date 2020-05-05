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Фрэнк Уоррен рассказал, кто станет следующим соперником Уайлдера после Фьюри
Это проспект супертяжелого веса Даниэл Дюбуа
Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, кто будет следующим соперником Уайлдера. По его словам, после окончания трилогии с Фьюри, соперником Деонтея будет проспект супертяжелого веса Даниэл Дюбуа (14-0, 13 КО).
"Тайсон показал насколько уязвимый Уайлдер. Когда их реванш состоится, я не вижу проблем, чтобы организовать бой Дюбуа против Деонтея.
Не поймите меня неправильно, Уайлдер – хорош, но мой боец намного лучше. Даниэль – большой, мощный, с сильным ударом и у него все в порядке с боксом. Его джеб, как у Ларри Холмса, а удары по корпусу – лучшие в мире.
Я постоянно говорю насколько хорош Даниэль и, когда мир вернется в нормальное состояние, он это докажет.
Дюбуа – лучший проспект супертяжелого веса и намного лучше Уайлдера. Я в это искренне верю", – сказал Уоррен.