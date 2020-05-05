Фрэнк Уоррен рассказал, кто станет следующим соперником Уайлдера после Фьюри

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, кто будет следующим соперником Уайлдера. По его словам, после окончания трилогии с Фьюри, соперником Деонтея будет проспект супертяжелого веса Даниэл Дюбуа (14-0, 13 КО).

"Тайсон показал насколько уязвимый Уайлдер. Когда их реванш состоится, я не вижу проблем, чтобы организовать бой Дюбуа против Деонтея.

Не поймите меня неправильно, Уайлдер – хорош, но мой боец намного лучше. Даниэль – большой, мощный, с сильным ударом и у него все в порядке с боксом. Его джеб, как у Ларри Холмса, а удары по корпусу – лучшие в мире.

Я постоянно говорю насколько хорош Даниэль и, когда мир вернется в нормальное состояние, он это докажет.

Дюбуа – лучший проспект супертяжелого веса и намного лучше Уайлдера. Я в это искренне верю", – сказал Уоррен.