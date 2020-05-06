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Тайсону предлагают подраться с бывшим футболистом

Бокс
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Майк Тайсон готов вернуться на ринг ради серии благотворительных поединков.

Тайсону предлагают подраться с бывшим футболистом
Новина українською

Австралийский промоутер Брайан Аматруда из компании Big Time Boxing предложил Тайсону провести бой с одним из бывших футболистов.

«Железный Майк» может сам выбрать себе соперника – Бэрри Холла (0-0-1, 0 КО), Полла Галлена (9-0-1, 5 КО) или Сонни Билла Уильямса (7-0, 3 КО).

"Где бы я сделал бой? На 10-тысячной Melbourne Arena. Или еще лучше на 30-тысячном Princes Park. Да, пускай Тайсону уже 53 года, но ведь его имя навсегда будет среди величайших. Уверен, что Холл, Галлен или Уильямс без раздумий согласятся выйти против него в ринг.

Сперва нужно подождать, когда затихнет коронавирус. Так что всё произойдёт, похоже, не раньше следующего года", - говорит Аматруда.

Промоутер считает, что бой в Австралии поможет Майку Тайсона заработать для благотворительности как минимум 1 миллион долларов.

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В статье: Майк Тайсон
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Источник:
Vringe.com
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