Руис начал работать с тренером Альвареса

Руис мог начать сотрудничество с тренером Александра Гвоздика Тедди Атласом, но предпочел заключить контракт с Эдди Рейносо, главным подопечным которого является лучший боксер современности Сауль Альварес.

Руис летом 2019 года в Нью-Йорке сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и стал новым чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. В декабре мексиканец в реванше проиграл единогласным решением судей, после чего попрощался с тренером Мэнни Роблесом.

На данный момент неизвестно, когда Энди Руис впервые выйдет на ринг под руководством нового специалиста.