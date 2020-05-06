  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Руис начал работать с тренером Альвареса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руис начал работать с тренером Альвареса

Бокс
(1 голосов)

Энди Руис (33-2, 22 КО) определился с новым наставником.

Руис начал работать с тренером Альвареса
Новина українською

Руис мог начать сотрудничество с тренером Александра Гвоздика Тедди Атласом, но предпочел заключить контракт с Эдди Рейносо, главным подопечным которого является лучший боксер современности Сауль Альварес.

Руис летом 2019 года в Нью-Йорке сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и стал новым чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. В декабре мексиканец в реванше проиграл единогласным решением судей, после чего попрощался с тренером Мэнни Роблесом.

На данный момент неизвестно, когда Энди Руис впервые выйдет на ринг под руководством нового специалиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сауль Альварес Энди Руис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...