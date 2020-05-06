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Руис начал работать с тренером Альвареса
Энди Руис (33-2, 22 КО) определился с новым наставником.
Руис мог начать сотрудничество с тренером Александра Гвоздика Тедди Атласом, но предпочел заключить контракт с Эдди Рейносо, главным подопечным которого является лучший боксер современности Сауль Альварес.
Руис летом 2019 года в Нью-Йорке сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и стал новым чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. В декабре мексиканец в реванше проиграл единогласным решением судей, после чего попрощался с тренером Мэнни Роблесом.
На данный момент неизвестно, когда Энди Руис впервые выйдет на ринг под руководством нового специалиста.