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Усик: Общаюсь с ребятами из Москвы и буду продолжать
Александр Усик (17-0, 13 КО) – о дружбе с людьми из страны-агрессора.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе вместе с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) снялся в религиозном фильме, опубликованном на на YouTube-канале российского монастыря «Корсунская пустынь».
"Если я дружу с человеком из Москвы, Челябинска, Лондона, Львова, то для меня они люди и друзья. Я общаюсь с человеком и мне неважно, какой он национальности или в каком городе он живет. Если взять правую руку каждого из моих знакомых и порезать палец, то каждому будет больно и потечет красная кровь, как и у всех.
Так вот – я общаюсь с человеком, а не с нацией – русский, поляк, украинец, американец. Если он относится ко мне с добротой, то я также буду.
Общаюсь с ребятами из Москвы. Раньше вместе тренировались, пили чай из одной кружки и ели кашу из одной миски. А сейчас, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен прекращать дружбу с этим человеком? Та я буду продолжать. Мне без разницы, что меня хейтят или обзывают. У меня есть свое сформировавшееся мнение. Я не маленький мальчик, мне не 12 лет", - говорит Усик.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик опубликовал видео шуточного спарринга с критиком.