Льюис назвал Кличко умнейшим соперником в карьере

Леннокс Льюис и Виталий Кличко встретились в 2003-м году в Лос-Анджелесе. Чемпион WBC из Великобритании выиграл техническим нокаутом после того, как врачи сняли Кличко с поединка из-за опасного рассечения.

"Виталий правильно использовал свою неуклюжесть. Все говорили, что мне следовало драться с ним снова, но он был вишенкой на моем пенсионном торте. Я принял бой с Кличко в короткие сроки и, несмотря на ментальную готовность, моя физическая подготовка не была идеальной.

Я победил Кличко в худшей форме, поэтому не было необходимости в реванше. Он определенно прочувствовал мой апперкот", - говорил Льюис в 2015-м в для журнала The Ring.

После поражения от Леннокса Льюиса Виталий Кличко до конца карьеры больше не проиграл ни одного боя. Украинец завершил карьеру в статусе «вечного» чемпиона WBC.