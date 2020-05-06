Третий бой Уайлдера и Фьюри может пройти за пределами США

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) после завершения пандемии коронавируса должен предоставить реванш Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО), которого в феврале этого года побил техническим нокаутом в седьмом раунде.

"Предварительно мы хотим сделать бой между Фьюри и Уайлдером в октябре. Но это очень оптимистический прогноз, а ноябрь выглядит куда более вероятным.

Но мы рассматриваем не только США, ведь понятно, что первые события после снятия карантина будут проходить без зрителей. Я не говорю о странах Среднего Востока, ведь у них также проблемы.

Мы готовы обсуждать все предложения, которые поступят. Не думаю, что команда Уайлдера из Premier Boxing Champions будет категорически против проведения боя не в США", - сказал босс промоутерской компании Top Rank.

Что интересно, Деонтей Уайлдер ни разу не дрался за пределами США с того момента как в январе 2015 года стал чемпионом WBC.