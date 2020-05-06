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57-летний Холифилд хочет вернуться на ринг

Бокс
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Легендарный боксер намекает на камбэк.

57-летний Холифилд хочет вернуться на ринг
Новина українською

Информация о возвращении Майка Тайсона для серии благотворительных боев стала вдохновлением еще одного знакового боксера недавнего прошлого.

Эвандер Холифилд в Твиттере опубликовал для фанатов загадочное послание.

"Отступление только прокладывает путь для возвращения", - написал экс-чемпион.

Эвандер Холифилд завершил карьеру в 2011-м году после победы над датчанином Брайаном Нильсеном.

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В статье: Майк Тайсон Эвандер Холифилд
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