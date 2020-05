57-летний Холифилд хочет вернуться на ринг

Информация о возвращении Майка Тайсона для серии благотворительных боев стала вдохновлением еще одного знакового боксера недавнего прошлого.

Эвандер Холифилд в Твиттере опубликовал для фанатов загадочное послание.

"Отступление только прокладывает путь для возвращения", - написал экс-чемпион.

A setback only paves the way for a comeback ???? pic.twitter.com/rBbWyVTL5z