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57-летний Холифилд хочет вернуться на ринг
Легендарный боксер намекает на камбэк.
Информация о возвращении Майка Тайсона для серии благотворительных боев стала вдохновлением еще одного знакового боксера недавнего прошлого.
Эвандер Холифилд в Твиттере опубликовал для фанатов загадочное послание.
"Отступление только прокладывает путь для возвращения", - написал экс-чемпион.
A setback only paves the way for a comeback ???? pic.twitter.com/rBbWyVTL5z— Evander Holyfield (@holyfield) May 3, 2020
Эвандер Холифилд завершил карьеру в 2011-м году после победы над датчанином Брайаном Нильсеном.
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