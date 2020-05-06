Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик рассказал, как воспитывает своих детей
Александр ничему не учит их, так как посещает церковь
Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, о воспитании своих детей.
"Я не заставляю сыновей учить что-то. Я просто вожу их в церковь, мы остаемся там, как в школе, они смотрят, общаются.
Мы часто ездим к монахам. Когда мы едем в церковь сын сразу спрашивает: "Мы в пещеры?" Ему нравятся пещеры", – сказал Усик.
Напомним, ранее Усик заявил, что общается с ребятами из Москвы и будет продолжать общение.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...