  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик рассказал, как воспитывает своих детей
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик рассказал, как воспитывает своих детей

Бокс
(2 голосов)

Александр ничему не учит их, так как посещает церковь

Усик рассказал, как воспитывает своих детей
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, о воспитании своих детей.

"Я не заставляю сыновей учить что-то. Я просто вожу их в церковь, мы остаемся там, как в школе, они смотрят, общаются.

Мы часто ездим к монахам. Когда мы едем в церковь сын сразу спрашивает: "Мы в пещеры?" Ему нравятся пещеры", – сказал Усик.

Напомним, ранее Усик заявил, что общается с ребятами из Москвы и будет продолжать общение.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...