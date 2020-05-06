Усик рассказал, как воспитывает своих детей

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, о воспитании своих детей.

"Я не заставляю сыновей учить что-то. Я просто вожу их в церковь, мы остаемся там, как в школе, они смотрят, общаются.

Мы часто ездим к монахам. Когда мы едем в церковь сын сразу спрашивает: "Мы в пещеры?" Ему нравятся пещеры", – сказал Усик.

Напомним, ранее Усик заявил, что общается с ребятами из Москвы и будет продолжать общение.