Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик: На мой день рождения звонил Порошенко, но я не ответил, потому что у меня был тренировка
Александр очень ответственно относится к подготовке к поединкам
Украинский тяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, как бывший презедент Украины Петр Порошенко хотел поздравить его с днем рождения.
"Я реально 17 числа приехал к отцу Онуфрию, на свой день рождения.
Тогда мне президент звонил, еще Порошенко был, я говорю: "Простите, у меня тренировка, я не могу ответить на звонок в 6 вечера". Говорят, так это же президент. А я ответил: "Когда меня будут бить в ринге, президент мне не поможет", – сказал Усик.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...