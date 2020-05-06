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Усик: На мой день рождения звонил Порошенко, но я не ответил, потому что у меня был тренировка

Бокс
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Александр очень ответственно относится к подготовке к поединкам

Усик: На мой день рождения звонил Порошенко, но я не ответил, потому что у меня был тренировка
Новина українською

Украинский тяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, как бывший презедент Украины Петр Порошенко хотел поздравить его с днем рождения.

"Я реально 17 числа приехал к отцу Онуфрию, на свой день рождения.

Тогда мне президент звонил, еще Порошенко был, я говорю: "Простите, у меня тренировка, я не могу ответить на звонок в 6 вечера". Говорят, так это же президент. А я ответил: "Когда меня будут бить в ринге, президент мне не поможет", – сказал Усик.

Ранее Усик поведал, как воспитывает своих детей.

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В статье: Александр Усик
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