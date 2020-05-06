Усик: На мой день рождения звонил Порошенко, но я не ответил, потому что у меня был тренировка

Украинский тяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, как бывший презедент Украины Петр Порошенко хотел поздравить его с днем рождения.

"Я реально 17 числа приехал к отцу Онуфрию, на свой день рождения.

Тогда мне президент звонил, еще Порошенко был, я говорю: "Простите, у меня тренировка, я не могу ответить на звонок в 6 вечера". Говорят, так это же президент. А я ответил: "Когда меня будут бить в ринге, президент мне не поможет", – сказал Усик.

Ранее Усик поведал, как воспитывает своих детей.