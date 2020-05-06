Дэниэл Уильямс предложил Майку Тайсону провести реванш

Британский супертяжеловес Дэнни Уильямс отреагировал на желание Майка Тайсона вернуться в ринг и предложил ему провести реванш.

Напомним, что в июле 2004 года 46-летний Уильямс сенсационно нокаутировал Тайсона в 4-м раунде.

"Я заинтересован снова подраться с Майком Тайсоном. Я готов подтвердить, что несколько моих агентов предлагали ему провести поединок со мной.

Мы до сих пор ждем ответа, но, без сомнений, это бой, которого я хочу", – сказал Уильямс.