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Дэниэл Уильямс предложил Майку Тайсону провести реванш

Бокс
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Их первый бой состоялся в 2004 году

Дэниэл Уильямс предложил Майку Тайсону провести реванш
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Британский супертяжеловес Дэнни Уильямс отреагировал на желание Майка Тайсона вернуться в ринг и предложил ему провести реванш.

Напомним, что в июле 2004 года 46-летний Уильямс сенсационно нокаутировал Тайсона в 4-м раунде.

"Я заинтересован снова подраться с Майком Тайсоном. Я готов подтвердить, что несколько моих агентов предлагали ему провести поединок со мной.

Мы до сих пор ждем ответа, но, без сомнений, это бой, которого я хочу", – сказал Уильямс.

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В статье: Майк Тайсон Дэниэл Уильямс
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