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Беллью: Чисоре плевать, какой Усик заслуженный

Бокс
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Тони Беллью поговорил о ближайшем бое Александра Усика (17-0, 13 КО).

Беллью: Чисоре плевать, какой Усик заслуженный
Новина українською

Усик после завершения пандемии коронавируса в Лондоне встретится с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

"Проблемы начнутся, когда Усик будет пытаться сократить дистанцию. Габариты прирожденных супертяжей будут против него. Он не самый мощный панчер, да. Народ скажет: как ты такое можешь говорить, он же вырубил тебя? Послушайте, ребята, если бы в том 8-м раунде меня ударила моя бабушка, я бы точно так же упал. А ей 93 года. Я к тому моменту был уже истощён напрочь.

Если позволять ему насыпать-насыпать, а затем еще и пробивать плюху, то в итоге это приведет к определенному эффекту. Но если не давать ему диктовать темп и выдерживать удобную ему дистанцию, он не сможет насыпать. Это станет его проблемой с Чисорой. Тому плевать на то, какой ты заслуженный. В ринге никакого уважения. Не люблю эту фразу, но там «убей или убьют тебя». И Чисора это знает, как никто другой", - говорит Беллью.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик снялся в российском религиозном фильме.

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В статье: Александр Усик Тони Беллью Дерек Чисора
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Источник:
Vringe.com
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