Холифилд подтвердил возвращение в бокс

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд анонсировал свое возвращение в бокс с благотворительной целью.

"Вы готовы? Момент, которого вы все ждали… Чемпион возвращается! Я с радостью сообщаю о своем возвращении в ринг. Я буду драться в выставочных боях ради благой цели – Unite4OurFight", - написал американец в Твиттере.

Are you ready? The moment you've all been waiting for...

The Champ is back! ???? I'd like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty — Evander Holyfield (@holyfield) May 6, 2020

Ранее стало известно, что Майк Тайсон также возвращается в бокс на несколько выставочных боев. Холифилд в 1996-97 годах дважды побил Тайсона – нокаутом и дисквалификацией после знаменитого инцидента с откушенным кусочком уха.

Эвандер Холифилд завершил карьеру с впечатляющим послужным списком – 44 победы (29 нокаутом), 10 поражений и 2 ничьи. Американец ушел из бокса в 2011 году.