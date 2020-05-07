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Холифилд подтвердил возвращение в бокс

Бокс
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Ветеран выйдет на ринг в 57 лет.

Холифилд подтвердил возвращение в бокс
Новина українською

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд анонсировал свое возвращение в бокс с благотворительной целью.

"Вы готовы? Момент, которого вы все ждали… Чемпион возвращается! Я с радостью сообщаю о своем возвращении в ринг. Я буду драться в выставочных боях ради благой цели – Unite4OurFight", - написал американец в Твиттере.

Ранее стало известно, что Майк Тайсон также возвращается в бокс на несколько выставочных боев. Холифилд в 1996-97 годах дважды побил Тайсона – нокаутом и дисквалификацией после знаменитого инцидента с откушенным кусочком уха.

Эвандер Холифилд завершил карьеру с впечатляющим послужным списком – 44 победы (29 нокаутом), 10 поражений и 2 ничьи. Американец ушел из бокса в 2011 году.

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В статье: Эвандер Холифилд Бокс
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