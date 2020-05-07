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Промоутер назвал главную угрозу для Фьюри

Бокс
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Боб Арум удивляет.

Промоутер назвал главную угрозу для Фьюри
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Глава промоутерской компании Top Rank считает, что у чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) нет конкурентов среди нынешних лидеров супертяжелого веса, но в ближайшей перспективе есть боксер, способный остановить британца.

"Прежде всего, этот боец должен быть реальным здоровяком. Мелкого супертяжа вы не выберете, ведь Фьюри попросту измотает того в клинчах.

Что еще нужно? Этот здоровяк должен неплохо боксировать и обладать отличным ударом. Я не говорю о том, что он обязан быть супертехнарем или что-то типа того. Но он должен как минимум уметь доносить свои удары до цели. Понятное дело, сейчас я намекаю на то, как Фьюри разделал нокаутера Деонтея Уайлдера.

Догадались, о ком я говорю? Кто тот парень, который умеет боксировать, здоровенного роста и с мощной плюхой? Да, я говорю о Дэниеле Дюбуа", - сказал Арум.

Дэниел Дюбуа (14-0, 13 КО) входит в топ-20 лучших супертяжеловесов мира по версии BoxRec. В июле британец должен провести бой с небитым Джо Джойсом (10-0, 9 КО).

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В статье: Тайсон Фьюри Боб Арум
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Источник:
Vringe.com
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