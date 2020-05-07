Тайсон задумал провести командный бой против братьев Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс в прямом эфире в Instagram озвучил один из вариантов возвращения 53-летнего Майка Тайсона, который готов провести несколько благотворительных боев.

По словам Бриггса, он обсуждал с Тайсоном командный бой против Виталия и Владимира Кличко, которые ушли из бокса в 2013 и 2017 годах соответственно.

Если же кто-то из братьев откажется от этой безумной затеи, то его может заменить британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Майку Тайсону предлагают подраться с бывшим футболистом.