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Тайсон задумал провести командный бой против братьев Кличко

Бокс
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Неужели это правда?

Тайсон задумал провести командный бой против братьев Кличко
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс в прямом эфире в Instagram озвучил один из вариантов возвращения 53-летнего Майка Тайсона, который готов провести несколько благотворительных боев.

По словам Бриггса, он обсуждал с Тайсоном командный бой против Виталия и Владимира Кличко, которые ушли из бокса в 2013 и 2017 годах соответственно.

Если же кто-то из братьев откажется от этой безумной затеи, то его может заменить британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Майку Тайсону предлагают подраться с бывшим футболистом.

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В статье: Виталий Кличко Майк Тайсон Владимир Кличко
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