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Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца"

Бокс
(4 голосов)

Организация не прошла мимо недавних событий.

Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца"
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после съемок в российском религиозном фильме попали в базу негосударственной организации «Миротворец», которая позиционирует себя средством противостояния российской агрессии в отношении Украины.

На сайте «Миротворца» в графе «причина включения» у Усика и Ломаченко одинаковая запись:

«Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противники независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ».

Профайл Александра Усика в «Миротворце»

Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца" - изображение 1

Профайл Василия Ломаченко в «Миротворце»

Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца" - изображение 2

Боксеры-чемпионы на попадание в базу «Миротворца» еще не отреагировали.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
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Комментарии (1)
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1966macdowell (Київ)
07.05.2020 в 14:34
Так їм і потрібно. Були героями, а стали зрадниками((((
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