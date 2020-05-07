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Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца"
Организация не прошла мимо недавних событий.
Александр Усик (17-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после съемок в российском религиозном фильме попали в базу негосударственной организации «Миротворец», которая позиционирует себя средством противостояния российской агрессии в отношении Украины.
На сайте «Миротворца» в графе «причина включения» у Усика и Ломаченко одинаковая запись:
«Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противники независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ».
Профайл Александра Усика в «Миротворце»
Профайл Василия Ломаченко в «Миротворце»
Боксеры-чемпионы на попадание в базу «Миротворца» еще не отреагировали.