Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца"

Александр Усик (17-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после съемок в российском религиозном фильме попали в базу негосударственной организации «Миротворец», которая позиционирует себя средством противостояния российской агрессии в отношении Украины.

На сайте «Миротворца» в графе «причина включения» у Усика и Ломаченко одинаковая запись:

«Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противники независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ».

Профайл Александра Усика в «Миротворце»

Профайл Василия Ломаченко в «Миротворце»

Боксеры-чемпионы на попадание в базу «Миротворца» еще не отреагировали.