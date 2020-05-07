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Дядя Фьюри назвал Усика угрозой для супертяжелого веса

Бокс
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Питер Фьюри высказался об украинском чемпионе.

Дядя Фьюри назвал Усика угрозой для супертяжелого веса
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) дебютировал в супертяжелом весе осенью прошлого года, а после завершения пандемии коронавируса бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте должен провести бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

"Я не думаю, что Усик слишком мал для этого дивизиона. Мое мнение, что Усик, вероятно, один из следующих опасных парней дивизиона. Думаю, он способен на большие дела. Да, есть некоторые сомнения по поводу размеров, но не думаю, что это будет большой проблемой.

Я думаю, что он очень способный, очень талантливый. Думаю, у него определенно получится проявить себя.

Его бой с Чисорой? Если вспомнить прошлое, то Дерек проводил не лучшие поединки с игровиками. А мы понимает, что Усик как раз такой. Никто не говорит, что Чисора не может победить, потому что он большой супертяж. Он попытается поймать Усика. Но это непростая задача. Я считаю, что Усик пройдет Дерека", - заявил родственник Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Ожидается, что бой Усика и Чисоры состоится в июле текущего года в Лондоне на арене О2.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
Xsport.ua
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