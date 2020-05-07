Ломаченко: Мне отец всегда говорил, что нельзя обижать слабых

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) рассказал, как Анатолия Ломаченко воспитывал его.

"Мне отец всегда говорил, что нельзя обижать слабых, что нужно как можно меньше применять физическую силу по отношению к другим людям. Оно почему-то у меня так отложилось. Однажды я понял, что когда нужно показать зубы, то ты этого не делаешь. Все потому, что в подсознании стоит запрет: вдруг что-то ты сделаешь неправильно.

По щеке, что нужно подставить правую, если тебя ударили по левой. Я это воспринимал буквально до определенного момента. Однако это не значит, что если оскорбляют твою семью, друзей, забирают у тебя дом, то ты должен стоять и ничего не делать. По сути, ты становишься на сторону добра, и это добро с кулаками", - сказал Ломаченко.