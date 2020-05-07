Майку Тайсону предложили $ 20 млн за выступления в лиге кулачных боёв

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон получил ещё одно привлекательное с финансовой точки зрения предложение.

Лига кулачных боёв Bare Knuckle FC предлагает американцу $ 20 млн за выступления в промоушене. Об этом рассказал глава организации Дэвид Фельдман.

"Восторг во всём мире, вызванный тренировками Майка Тайсона, заставил нас сделать ему предложение. Он настоящая легенда, и для нас большая честь вести переговоры с его командой. Посмотрим, как всё сложится. Для нас будет честью поработать с ним в любых форматах", — приводит слова функционера MMA Fighting.