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Майку Тайсону предложили $ 20 млн за выступления в лиге кулачных боёв

Бокс
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Легенде в ближайшее время сделают предложение

Майку Тайсону предложили $ 20 млн за выступления в лиге кулачных боёв
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон получил ещё одно привлекательное с финансовой точки зрения предложение.

Лига кулачных боёв Bare Knuckle FC предлагает американцу $ 20 млн за выступления в промоушене. Об этом рассказал глава организации Дэвид Фельдман.

"Восторг во всём мире, вызванный тренировками Майка Тайсона, заставил нас сделать ему предложение. Он настоящая легенда, и для нас большая честь вести переговоры с его командой. Посмотрим, как всё сложится. Для нас будет честью поработать с ним в любых форматах", — приводит слова функционера MMA Fighting.

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В статье: Майк Тайсон
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