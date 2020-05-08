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Усику и Ломаченко предложили российское гражданство

Бокс
(2 голосов)

Продолжение скандального сериала.

Усику и Ломаченко предложили российское гражданство
Новина українською

Накануне украинские боксеры-чемпионы Александр Усик (17-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) за съемки в российском религиозном фильме попали в базу данных «Миротворца».

На это мгновенно отреагировали в соседней стране. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев готов организовать для Усика и Ломаченко получение российского гражданства.

"Усик и Ломаченко – достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Белоруссии, весь православный мир их любит и поддерживает.

Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и по всему миру", - сказал Кремлев.

Отметим, что Александр Усик и Василий Ломаченко по-прежнему никак не отреагировали на включение своих имен в «Миротворец».

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
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Источник:
СПОРТ-ЭКСПРЕСС
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Комментарии (2)
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Матч Футболович
08.05.2020 в 09:44
Ватные примитивные малоросы. Л@хторат зе-клоуна во своей своей наивной красе. Нах, тупое дно.
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Матч Футболович
08.05.2020 в 09:43
Дно
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