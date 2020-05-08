Усику и Ломаченко предложили российское гражданство

Накануне украинские боксеры-чемпионы Александр Усик (17-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) за съемки в российском религиозном фильме попали в базу данных «Миротворца».

На это мгновенно отреагировали в соседней стране. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев готов организовать для Усика и Ломаченко получение российского гражданства.

"Усик и Ломаченко – достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Белоруссии, весь православный мир их любит и поддерживает.

Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и по всему миру", - сказал Кремлев.

Отметим, что Александр Усик и Василий Ломаченко по-прежнему никак не отреагировали на включение своих имен в «Миротворец».