Бокс
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Один из величайших раундов в истории бокса. ВИДЕО
7 мая 2005 года Диего Корралес и Хосе Луис Кастильо устроили войну в ринге. 10-й раунд – украшение этого феноменального боя.
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