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МакГрегор готов драться с 47-летней легендой бокса

Бокс
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Звезда UFC снова нацелился на боксерский поединок.

МакГрегор готов драться с 47-летней легендой бокса
Новина українською

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя недавно заявил, что в свои 47 лет по правилам бокса за два раунда разобрался бы с Конором МакГрегором.

Ответ ирландца не заставил себя ждать:

"Я принимаю твой вызов, Оскар Де Ла Хойя", - написал бывший чемпион UFC в Твиттере.

Конор МакГрегор три года назад в бою с Флойдом Мейвезером дебютировал на профессиональном ринге. Тот поединок ирландский боец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

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В статье: Оскар Де Ла Хойя Конор Макгрегор
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