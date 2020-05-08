МакГрегор готов драться с 47-летней легендой бокса

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя недавно заявил, что в свои 47 лет по правилам бокса за два раунда разобрался бы с Конором МакГрегором.

Ответ ирландца не заставил себя ждать:

"Я принимаю твой вызов, Оскар Де Ла Хойя", - написал бывший чемпион UFC в Твиттере.

I accept your challenge, Oscar de la Hoya. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 7, 2020

Конор МакГрегор три года назад в бою с Флойдом Мейвезером дебютировал на профессиональном ринге. Тот поединок ирландский боец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.