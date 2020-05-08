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МакГрегор готов драться с 47-летней легендой бокса
Звезда UFC снова нацелился на боксерский поединок.
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя недавно заявил, что в свои 47 лет по правилам бокса за два раунда разобрался бы с Конором МакГрегором.
Ответ ирландца не заставил себя ждать:
"Я принимаю твой вызов, Оскар Де Ла Хойя", - написал бывший чемпион UFC в Твиттере.
I accept your challenge, Oscar de la Hoya.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 7, 2020
Конор МакГрегор три года назад в бою с Флойдом Мейвезером дебютировал на профессиональном ринге. Тот поединок ирландский боец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.
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