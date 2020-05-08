Отец Фьюри бросил вызов Тайсону

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, пополнил большой список лиц, готов выйти на ринг с Майком Тайсоном, который недавно объявил о возвращении на несколько благотворительных боев.

"Жду Тайсона. Он достоин того, чтобы я провел с ним благотворительный бой. Хочу с ним подраться.

Он каждые пять минут вспоминает моего сына. И вот он я. Я подерусь с ним и не потерплю отказа. Я готов умереть в бою", - заявил Фьюри-старший.

У Майка Тайсона хватает более привлекательных вариантов для возобновления карьеры. Так, накануне о возвращении в бокс заявил бывший соперник «Железного Майка» Эвандер Холифилд.