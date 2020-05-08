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Бывший тренер Али умер от коронавируса

Бокс
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Джимми Гленну было 89 лет.

Бывший тренер Али умер от коронавируса
Новина українською

Бывший тренер по боксу и владелец бара в Нью-Йорке умер в четверг после нескольких недель борьбы с коронавирусом, сообщил сын Гленна Адам для CNN.

Гленн начал карьеру в боксе в составе Полицейской спортивной лиги. Из любителей американец ушел в 1970-х годах, после чего стал тренером и менеджером.

В течение 18 лет он управлял теперь уже закрытым тренажерным залом, работая с боксерами, которые считали его своей семьей.

Джимми Гленн работал со многими звездами профессионального ринга, включая и легендарного Мухаммеда Али.

Влиятельный промоутер Лу ДиБелла назвал Гленна «иконой и легендой» бокса в Нью-Йорке.

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В статье: Мухаммед Али коронавирус
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