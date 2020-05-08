Промоутер Усика отреагировал на предложение России о гражданстве

Скандальная волна прокатилась по Александру Усику (17-0, 13 КО) и Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) после того, как стало известно, что боксеры снялись в российском религиозном фильме.

Накануне двух чемпионов поместили в базу данных «Миротворца», чем незамедлительно решили воспользоваться в России. Генеральный секретарь местной Федерации бокса Умар Кремлев предложил Усику и Ломаченко взять российское гражданство.

Реакция Красюка на слова Кремлева была лаконичной.

"Этот человек не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко. И он сам знает почему", - сказал промоутер Усика.

Ранее о ситуации с Усиком и Ломаченко высказалась вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.