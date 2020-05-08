Братья Кличко: оценка временем. Часть I. Владимир

Оригинал статьи – Клифф Ролд, BoxingScene

Перевод и адаптация – UA-Футбол

29 апреля 2017 года, чуть более трех лет назад, Владимир Кличко оказался в месте, которого он избегал более 10 лет.

На канвасе ринга.

Бой года по версии журнала The Ring и Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе, еще до первого гонга стал одним из крупнейших боксерских событий 10-летия, ведь на стадионе Уэмбли в тот вечер собралось более 90 тысяч зрителей, а на мировом телевидении битву Кличко-младшего с Энтони Джошуа транслировали HBO и Showtime. Всех зрителей можно простить за то, что они думали, что развязка близка, когда Кличко упал в пятом раунде. Оказалось, что бой только набирал обороты. В последней главе саги о Кличко в супертяжелом весе оставалось добавить еще несколько строк.

Украинец поднялся, еще до окончания раунда с нокдауном ошеломил юного титана, а в затем в шестом раунде сбил Джошуа с ног, прежде чем в конечном итоге не проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. Некоторые могут назвать это передачей эстафеты, но все было не совсем так. Кличко к моменту боя с Джошуа уже не был чемпионом, потеряв свои титулы в 2015-м году в бою с Тайсоном Фьюри, а его брат Виталий к тому времени уже почти пять лет находился за пенсии.

Но то, что в апреле 2017-го произошло на Уэмбли, было незабываемым концом уникальной эры.

Братские тандемы в супертяжелом весе были и до братьев Кличко, но никто не добивался такого успеха, как эти украинские гиганты. С момента возвращения Виталия в ринг в 2008 году до его ухода из спорта после победы над Мануэлем Чарром в 2012-м они были бесспорными гегемонами дивизиона.

Братья Кличко покорили всевозможные высоты, прежде чем поставили точку в своих карьерах. Виталий был включен в Международный боксерский зал славы в 2018 году, Владимир присоединится к нему в ближайшее время. Это то, что они оставили в свое время.

Но насколько хороши были братья Кличко в контексте всей истории супертяжелого веса? Вопрос будет задан в двух частях. Ошибочно оценивать достижения Виталия и Владимира, как единое целое. У каждого из них была своя особая карьера, и было бы справедливо сначала взглянуть на них в отдельности, прежде чем сравнивать братьев Кличко с некоторыми из лучших супертяжеловесов в истории, а также друг с другом.

Мы рассмотрим пять категорий:

1) Достижения

2) Уровень оппозиции

3) Оппоненты, с которыми не встретились

4) Реакция на поражения

5) Что доказали

Начнем с Владимира…

Владимир Кличко: визитная карточка

Дата рождения: 25 марта 1976 года

Рост: 1,98 м

Резиденция: Киев, Украина

Дебют в профессионалах: 16 ноября 1996 года (нокаутировал в первом раунде Фабиана Меза)

Послужной список: 64-5, 53 КО, 4 поражения нокаутом

Послужной список в титульных боях: 25-4, 19 КО, 3 поражения нокаутом

Линейный чемпион мира по версии WBO (20 июня 2009 года – 28 ноября 2015, 11 защит)

Титулы: WBO (2000-03, 5 защит); IBF (2006-15, 18 защит); WBО (2008-15, 14 защит); The Ring (2009-15, 11 защит); WBA Super (2011-15, 8 защит); TBRB (2013-15, 3 защиты)

Дебют в рейтинге журнала The Ring: ноябрь 2000 г.

Последнее появление в рейтинге The Ring: июль 2017 г. (№3 - в супертяжелом весе)

С кем дрался из действующих/бывших линейных чемпионов мира: Хасим Рахман (победа техническим нокаутом в седьмом раунде); Дэвид Хэй (победа единогласным решением судей); Жан Марк Мормек (победа нокаутом в четвертом раунде); Тайсон Фьюри (поражение единогласным решением судей).

Титульные бои с бывшими/действующими чемпионами мира: Крис Берд (победа единогласным решением судей и техническим нокаутом в седьмом раунде); Рэй Мерсер (победа техническим нокаутом в шестом раунде; Корри Сандерс (поражение техническим нокаутом во втором раунде); Лэймон Брюстер (поражение техническим нокаутом в пятом раунде и победа после отказа от продолжения боя); Сэм Питер (победа единогласным решением судей и нокаутом в 10 раунде); Султан Ибрагимов (победа единогласным решением судей); Руслан Чагаев (победа после отказа от продолжения боя); Энтони Джошуа (поражение техническим нокаутом в 11 раунде)

Послужной список против действующих/бывших чемпионов мира: 11-4, 7 КО, 3 поражения нокаутом.

Достижения

Свою образцовую любительскую карьеру Владимир Кличко завершил золотой медалью на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Под флагом Украины боксер-супертяж на своем олимпийском пути выиграл три боя судейским решением, однажды нокаутировал соперника, а в финале по очкам победил своего будущего соперника в профессионалах Паэа Вольфграмма.

Первый крупный титул в профессионалах в руках Кличко-младшего оказался в 2000 году после победы на судейских записках над Крисом Бердом. В то время как Леннокс Льюис массами все еще признавался истинным лидером в супертяжелом весе, Владимир в статусе чемпиона WBO оформил пять нокаутов в пяти защитах, прежде чем сенсационно не проиграл Корри Сандерсу в 2003 году.

В следующем году Кличко потерпел еще одно поражение от Лэймона Брюстера в бою за вакантный ремень по линии WBO. Это будет его последняя неудача за более чем 10 лет. Владимир снова стал чемпионом мира в 2006-м после повторной победы над обладателем пояса IBF Крисом Бердом. А дальше были три успешных защиты и победа в объединительном бою с чемпионом WBO Султаном Ибрагимовым.

Кличко дважды защищал оба пояса, прежде чем не столкнулся с Русланом Чагаевым в бою за вакантный титул журнала The Ring. В том поединке украинец безоговорочно доминировал над Чагаевым и заставил соперника сдаться после девятого раунда.

Чагаев владел титулом WBA, однако Всемирная боксерская ассоциация не санкционировала бой с Кличко и отобрала у узбека титул. Владимир исправил это недоразумение в 2011 году после победы над бывшим линейным королем крузервейта Дэвидом Хэем. Еще четыре победных боя – и Транснациональный боксерский рейтинговый совет (TBRB) в 2014 году после победы над Александром Поветкиным признал Владимира Кличко чемпионом в супертяжелом весе. С тех пор любой спор о претензиях на исторический трон Кличко после ухода на пенсию Льюиса не имел против украинца серьезных аргументов.

В общей сложности Кличко 18 раз защищал титул IBF, 14 раз подряд отстаивал пояс WBO во время своего второго правления, а также 11 раз подтверждал звание чемпиона The Ring, пока в 2015 году не проиграл Тайсону Фьюри.

Уровень оппозиции

Свой путь в профессионалах Владимир Кличко начал с 24 побед подряд, после чего в Киеве в 11-м раунде нокаутом неожиданно проиграл Россу Пьюрити. То поражение младший из братьев перекрыл девятью подряд нокаутами, благодаря которым в 2000-м году получил титульный бой с Крисом Бердом. Впервые пройдя 12-раундовую дистанцию, Кличко стал чемпионом и проложил себе путь в элиту дивизиона.

При помощи рейтингов журнала The Ring и TBRB (с момента создания организации в конце 2012 года) ниже сформирована десятка лучших соперников, с которыми Кличко-младший сталкивался на ринге. Также включены боксеры, которые после побед над Владимиром появлялись в этих рейтингах.

> 14.10.2000 – Крис Берд (№ 8 в рейтинге супертяжелого веса) – победа единогласным решением судей

> 07.12.2002 – Джамиль МакКлайн (№6) – победа после отказа от продолжения боя

> 03/08/2003 – Корри Сандерс (без рейтинга) – поражение нокаутом

> 04/10/2004 – Лэймон Брюстер (без рейтинга) – поражение нокаутом

> 24.09.2005 – Сэмюэл Питер (№ 8) – победа единогласным решением судей

> 22.04.2006 – Крис Берд (№ 1) – победа техническим нокаутом

> 11.11.2006 – Кэлвин Брок (№ 9) – победа техническим нокаутом

> 07.07.2007 – Лэймон Брюстер (№ 8) – победа после отказа от продолжения боя

> 23.02.2008 – Султан Ибрагимов (№6) – победа единогласным решением судей

> 12.07.2008 – Тони Томпсон (№ 9) – победа нокаутом

> 20.06.2009 – Руслан Чагаев (№3) – победа после отказа от продолжения боя

> 20.03.2010 – Эдди Чемберс (№3) – победа нокаутом

> 02.07.2011 – Дэвид Хэй (№2) – победа единогласным решением судей

> 07.07.2012 – Тони Томпсон (№ 10) – победа техническим нокаутом

> 05.10.2013 – Александр Поветкин (The Ring № 1/TBRB №2) – победа единогласным решением судей

> 15.11.2014 – Кубрат Пулев (The Ring № 1/TBRB № 2) – победа нокаутом

> 25.04.2015 – Брайант Дженнингс (The Ring № 5/TBRB № 8) – победа единогласным решением судей

> 28.11.2015 – Тайсон Фьюри (The Ring № 3/TBRB № 2) – поражение единогласным решением судей

> 29.04.2017 – Энтони Джошуа (The Ring № 5/TBRB № 1) – поражение техническим нокаутом

Выше не хватает бойца, которого легко можно было бы включить в список бывших чемпионов. Немец Аксель Шульц в 1995 году спорно проиграл Джорджу Форману за титул IBF, а затем до поражения от Майкла Мурера выиграл пять подряд боев; Кличко в 1999-м году нанес Шульцу первое досрочное поражение в карьере.

Поветкин, хотя и отмечен среди претендентов, не указан как один из побежденных бывших чемпионов, поскольку он только формально владел титулом WBA, а Кличко был «суперчемпионом» по версии Всемирной боксерской ассоциации.

От первой победы над Бердом до прощального аккорда против Джошуа Кличко побил 10 непобежденных боксеров, семеро из которых (Питер, Брок, Ибрагимов, Чагаев, Поветкин, Пулев и Дженнингс) были претендентами. Также примечательно, что за 11 лет (2006-2017) у Кличко только в трех календарных годах не было боев против оппонентов из топ-5 рейтингов The Ring или TBRB. Также Владимир на протяжении пяти лет бил как минимум по одному сопернику с самым высоким рейтингом.

С кем не подрался

Как зачастую бывает, этот раздел больше посвящен тем боям, которые не состоялись, чем выяснению того, почему этого не произошло.

В случае с Владимиром Кличко, как и с большинством бойцов, есть смысл рассматривать потенциальных соперников с того момента, как они вышли на серьезный уровень. Все начинается с первого боя против Берда в 2000-м и до завершения карьеры. За этот 17-летний отрезок несколько боксеров брали крупные титулы, с которыми Кличко так и не встретился на ринге. Наиболее громкими в этом списке являются имена Леннокса Льюиса и его брата Виталия. С Льюисом Владимир не успел подраться из-за ухода британца на пенсию, а бой с братом был невозможен по понятным причинам.

Ниже список чемпионов мира (2000-2017), которых нет в послужном списке Кличко-младшего:

> Эвандер Холифилд (WBA)

> Джон Руис (WBA)

> Рой Джонс (WBA)

> Николай Валуев (WBA)

> Сергей Ляхович (WBO)

> Олег Маскаев (WBC)

> Шеннон Бриггс (WBO)

> Берман Стиверн (WBC)

> Деонтэй Уайлдер (WBC)

> Чарльз Мартин (IBF)

> Джозеф Паркер (WBO)

Наряду с вышеперечисленными боксерами в начале и середине 2000-х годов на заметных ролях находились Дэвид Туа и Джеймс Тони, которых также можно считать качественными оппонентами.

С некоторыми из чемпионов Кличко просто не мог подраться – Рой Джонс владел титулом в хэвивейте всего одну ночь, Маскаев, Ляхович и Бриггс почти сразу же потеряли свои пояса, а когда Мартин и Паркер становились чемпионами, Владимир уже находился в шаге от завершения карьеры. Независимо от того, любой из экс-чемпионов добавил бы больше глубины в послужной список Кличко.

Царствование Уайлдера по линии WBC лишь ненадолго пересекалось с закатом карьеры Кличко. Могла бы сила американца стать угрозой для стареющего Кличко или Уайлдер все еще был сырым? На этот вопрос существует только гипотетический ответ.

Три наиболее заметных имени, с которыми Кличко не пересекся на ринге, – это Эвандер Холифилд, который начале 2000-х годов все еще был признанным соперником, Джон Руис, побеждавший Холифилда, Рахмана и Голоту, а также Николай Валуев, который был чемпионом WBO и почти пять лет находился в топе дивизиона. В каждом случае Кличко побеждал тех, кто били вышеперечисленную тройку, но все же это не то же самое, если бы Владимир сам остановил Холифилда, Руиса или Валуева.

Реакция на поражения

Понимание реакции Владимира Кличко на неудачи состоит из двух частей. Существовал способ, которым он реагировал на обстрелы в отдельных боях, и способ, благодаря которому он перестроился и стал большим чемпионом. Нет никаких аргументов против уязвимости Кличко – Владимир проигрывал нокаутом четыре раза. Поражения от Сандерса и Брюстера произошли спустя 6 и 7 лет с момента дебюта на профи-ринге, поэтому можно сказать, что в 2003-2004 годах Кличко еще не был на максимуме своих физических возможностей.

С Сандерсом Кличко столкнулся с ограниченным, но превосходным панчером. В боях с Брюстером и Пьюрити у Владимира резко заканчивалось топливо, хотя в тех поединках он уже видел путь к победе. Бой с Брюстером – бесконечная психология. Кличко запаниковал, когда всадил в голову американца все, что у него было, а тот встал и продолжил бой.

Простой и как правило самый мудрый курс.

С момента победы над Стивом Паннеллом в 1998 году до драматичной виктории в бою с Сэмом Питером в 2005-м, Кличко почти дюжину раз оказывался в нокдауне. К его чести, Владимир никогда не позволял себе остаться на канвасе ринга. Он продолжал подниматься, даже когда его разум был в густом тумане, оставляя вопрос о судьбе боя на рассмотрение рефери или своего угла.

Он был готов до последнего стоять за себя.

Владимир Кличко отреагировал на все те неприятности, которые произошли с ним в боях с Сандерсом и Брюстером, и превратился в генерала ринга, который в какой-то момент просто перестал проигрывать.

Что доказал?

Выйдя на победную тропу после кризиса, Владимир Кличко проявил себя как фанатичный профессионал, которым трудно не восхищаться. Нельзя недооценивать сосредоточенность, ментальную силу и трудовую этику, которые потребовались украинцу, чтобы вернуться после поражения от Брюстера.

Первая победа над Питером в 2005-м подготовила почву к тому, что должно было случиться. Нигериец трижды посылал Кличко в нокдаун, но Владимир просто не сдался. В 12-м раунде он сделал акцент на удар и чуть не отправил Питера в нокаут.

С тех пор Кличко больше не оглядывался назад.

С момента первого боя с Питером до поражения от Фьюри Владимир чаще всех побеждал соперников из топ-10. Его прагматичный бокс, возможно, не всегда привлекал публику, и это мешало ему закрепиться на прибыльном американском рынке, даже когда он стал собирать стадионы в Европе. Но никто не должен путать осторожность со страхом.

На пике своего правления Кличко проявил желание сражаться с достойными соперниками, которые осмелились преследовать его. В этом отношении Владимир был бы образцовым чемпионом в любой эпохе.

Способы побед Кличко над своими соперниками варьировались, равно как и степень зрелищности этих боев. Были вечера, когда прозвище «Клинчко» было справедливым. Например, в боях с Эдди Чемберсом и Александром Поветкиным.

Он побеждал таким способом, а критики пусть критикуют. Они снова и снова ждали, пока с Кличко не произойдет новое стихийное бедствие. Владимир заставил их ждать вплоть до своей последней ночи на ринге.

Были бои, когда у Кличко не было заметного превосходства в ринге, но он все равно находил путь к победе. Так было в бою-реванше с Бердом, с Броком и с Пулевым, который, казалось, искренне раздражал украинского чемпиона.

Против Хэя Кличко продемонстрировал улучшенные защитные способности и полностью контролировал взрывоопасного британца. Как и бой Ларри Холмса против Джерри Куни, поединок Кличко-Хэй иногда упускают из виду в дискуссиях о самых крупных столкновениях в супертяжелом весе. Это ошибка. Тот бой был мега-событием с глобальным интересом. И Кличко выиграл, объединив в своих руках еще один титул.

Мощность Кличко оставалась при нем на протяжении всей его карьеры. Несмотря на то, что со временем Владимир стал более прагматичным, на пике карьеры нокаут в его боях был практически неизбежным исходом. Боксеры не могли поймать его, слаггеры безуспешно пытались затянуть в свою игру – смертельная правая рука, недооцененный левый хук и тяжелый удар всегда удерживали соперников от его титулов.

Задолго до прощальных боев против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа Владимир Кличко зарекомендовал себя как один из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса. И этот статус останется с ним навечно.