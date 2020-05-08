Майк Тайсон: Я уважаю Ломаченко — он настоящий зверь

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон назвал боксёров, которые, по его мнению, превосходят остальных в настоящий момент. Легендарный боксёр не ограничился тяжёлой весовой категорией, упомянув, в частности, украинца Василия Ломаченко, чемпиона мира в лёгком весе.

"Я уважаю Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера, всех этих ребят. А ещё Энди Руиса. Еще я уважаю Ломаченко — он настоящий зверь и мастер. Он словно танцует.

Я бы также выделил Джервонту Дэвиса. Сейчас есть много достойных боксёров", — сказал Тайсон в своём YouTube-канале под названием Hotboxin'.

Напомним, ранее 53-летний Тайсон заявил о желании вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках.