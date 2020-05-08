Уоррен: Думать, что Тайсон вернется в ринг и кого-то побьет – это фантастика

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен отреагировал на решение легендарного супертяжа Майка Тайсона вернуться в бокс.

"Тренер Тайсона сказал, что он готов драться с любым супертяжем. Смог бы ли я против Майка выставить бойца вроде Даниэля Дюбуа? Никогда. Майк бы оконфузился.

Я не вижу ни одного представителя в хэвивейте, с которым он может подраться. Даже на протяжении карьеры у Майка можно найти много боев, в которых он выглядел не очень хорошо.

Когда Тайсон дрался против Леннокса Льюиса, он был в плохой форме. Когда имидж хулигана был разрушен, для Тайсона началась другая история.

Пик Майка Тайсона пришелся на юный возраст. Я видел его короткий ролик о тренировке. Но лапы не дают ведь сдачи. Видео неслучайно было таким коротким. В реальном бою быстрые серии на ближней дистанции не работают. К тому же титульные поединки длятся 12 раундов.

Думать, что Тайсон вернется и кого-то побьет – это фантастика. Но я желаю ему удачи в выставочных боях", – сказал Уоррен.