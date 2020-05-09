Сергей Деревянченко: И мои фанаты, и фанаты Канелло будут счастливы увидеть наш бой

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) прокомментировал возможность своего боя против мексиканца Канело Альвареса (53-2-1, 36 КО). Его слова цитирует AB Boxing News.

- Считаете ли вы, что бой против Головкина дает вам возможность провести бой с Канело?

- Я думаю, что да. Потому что Головкин - один из лучших боксеров среднего веса. Он дважды дрался с Канело. Также я провел хороший бой против Головкина. Я думаю, что поединок с Канело может состоятся. Это будет интересный бой.

- Головкин сказал, что не будет сразу драться с Канело, а осенью проведет защиту против Шереметы. В это время твоя команда может организовать бой с Альваресом?

- Я думаю, что это возможно. Моя команда может организовать этот бой. И мои фанаты, и фанаты Канело будут счастливы увидеть этот поединок, - сказал он.

Напомним, что ранее тренер Тайсона Фьюри дал прогноз на бой своего подопечного против Джошуа.