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Майк Тайсон: Я заработал за укус соперника больше денег, чем штраф в три миллиона
Воспоминания американца
Американская легенда бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон вспомнил свой бой против Эвандера Холифилда и рассказал об инциденте с откушенным ухом.
"Я никогда не думал об этом укусе. Вообще не было таких мыслей. Знаете, о чем я думаю на самом деле? О том, что заработал за укус соперника больше денег, чем трехмиллионный штраф, который я заплатил. Разве это не безумие?
Это кажется мне смешным. Не укус Холифилда за ухо, а сумма, на которую меня оштрафовали. Я вернул эти деньги просто благодаря фотографиям моего укуса" - сказал он.
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