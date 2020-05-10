Джервонта Дэвис: Я побью Ломаченко в девятом или десятом раундах, никто меня не остановит

Американский боксер Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) рассказал, что уверен в победе над украинским чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует Fight Hype.

"Я побью Ломаченко в девятом или десятом раунде. В боксе не так много людей, которые могут стоять лицом к лицу со мной, особенно в легком весе.

Я не вижу того, кто бы мог остановить меня. Я действительно могу драться, у меня есть навыки. Многие боксеры не используют свой мозг, они пользуются только ногами, чтобы уходить", - сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко включили в число самых быстрых боксеров в истории.