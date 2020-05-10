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Андре Уорд: На месте Лопеса, я бы провел промежуточный бой перед поединком с Ломаченко

Бокс
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комментарий легенды

Андре Уорд: На месте Лопеса, я бы провел промежуточный бой перед поединком с Ломаченко
UA-Футбол
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Легенда мирового бокса Андре Уорд дал советы чемпиону мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопесу (15-0, 12 КО) перед боем с украинским чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Я не имею права советовать бойцам такого уровня, и если Теофимо хочет по каким-то личным причинам выступить на пустой арене - с этим нужно считаться. Я понимаю его позицию по бою с Ломаченко. Хотя, если бы на его месте был я ... Это самый большой шаг в его карьере, и я бы не вступил в ринг в подобных обстоятельствах.

На месте Лопеса я бы провел разогревочный бой, но продолжил бы говорить о поединке с Ломой, чтобы оставаться в центре внимания. Уверен, даже если бы это произошло - фанаты не потеряли интерес" - сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко попал в список самых быстрых боксеров в истории.

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В статье: Василий Ломаченко Андре Уорд Теофимо Лопес
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