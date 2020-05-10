Майк Тайсон: Я чувствую, что меня не остановить, боги войны разожгли мое эго

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон объяснил свои планы по возвращению в большой бокс. Его слова цитирует boxingnews24:

"Сейчас я чувствую, что я неудержимым. Боги войны пробудили меня. Они разожгли мое эго, и я снова пошел на войну. Представьте, что я вышел туда и буду бороться.

Я смогу помочь всем тем людям и животным, о которых мы говорили. Именно это - главная моя цель" - сказал он.

Напомним, что ранее Андре Уорд дал советы Теофимо Лопесу перед боем с Ломаченко.