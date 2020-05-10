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Майк Тайсон: Я чувствую, что меня не остановить, боги войны разожгли мое эго
Легенда рвется в бой
Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон объяснил свои планы по возвращению в большой бокс. Его слова цитирует boxingnews24:
"Сейчас я чувствую, что я неудержимым. Боги войны пробудили меня. Они разожгли мое эго, и я снова пошел на войну. Представьте, что я вышел туда и буду бороться.
Я смогу помочь всем тем людям и животным, о которых мы говорили. Именно это - главная моя цель" - сказал он.
Напомним, что ранее Андре Уорд дал советы Теофимо Лопесу перед боем с Ломаченко.
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