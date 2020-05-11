Чисора оскорбил Кличко и Усика

Дерек Чисора (32-9, 23 КО) отреагировал на информацию о том, что легендарный супертяж Владимир Кличко готов бесплатно помогать Александру Усику (17-0, 13 КО) в его походе за титулами в супертяжелом весе.

"Выход на пенсию для кисок", - написал Чисора в Твиттере.

8 лет назад Чисора запомнился скандальным поведением перед боем с Виталием Кличко. Тогда Дерек дал пощечину старшему брату, а младшему на прямо на ринге плюнул в лицо.

Дерек Чисора и Александр Усик должны подраться в Лондоне после завершения пандемии коронавируса. Ожидается, что громкий бой пройдет во второй половине июля.