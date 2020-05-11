  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Чисора оскорбил Кличко и Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чисора оскорбил Кличко и Усика

Бокс
(1 голосов)

Британец остается верен себе.

Чисора оскорбил Кличко и Усика
Новина українською

Дерек Чисора (32-9, 23 КО) отреагировал на информацию о том, что легендарный супертяж Владимир Кличко готов бесплатно помогать Александру Усику (17-0, 13 КО) в его походе за титулами в супертяжелом весе.

"Выход на пенсию для кисок", - написал Чисора в Твиттере.

8 лет назад Чисора запомнился скандальным поведением перед боем с Виталием Кличко. Тогда Дерек дал пощечину старшему брату, а младшему на прямо на ринге плюнул в лицо.

Дерек Чисора и Александр Усик должны подраться в Лондоне после завершения пандемии коронавируса. Ожидается, что громкий бой пройдет во второй половине июля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Александр Усик Дерек Чисора
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...