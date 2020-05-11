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Редкач обвинил Усика в лицемерии

Бокс
(3 голосов)

Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) снова высказался об Александре Усике (17-0, 13 КО).

Редкач обвинил Усика в лицемерии
Новина українською

Усик и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в последнее время регулярно отмечаются противоречивыми высказываниями о политике и религии.

"Что касается их веры… Скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А все остальное – это пафос и наигранность.

Большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла. И они не из тех, кто живут по всем церковным канонам. Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны дурь или прикрытие верой истинного правдивого ответа.

Ответ Усика на вопрос: «Чей Крым?» – «Крым божий», это как минимум лицемерие", - заявил Редкач.

Ранее Иван Редкач объяснил, почему в бою Ломаченко – Лопес будет болеть против боксера из Украины.

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В статье: Александр Усик Иван Редкач
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Источник:
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