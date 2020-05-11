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Камбэк Виталия Кличко признан одним из лучших в истории

Бокс
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Кличко-старший встал в один ряд с легендами бокса.

Камбэк Виталия Кличко признан одним из лучших в истории
Новина українською

Виталий Кличко в 2005-м году из-за травмы колена объявил о завершении карьеры. Спустя три года боксер в статусе почетного чемпиона WBC вернулся на ринг и сразу же выиграл чемпионский бой, досрочно победив нигерийца Сэма Питера.

После возвращения титула в свои руки Кличко-старший провел еще 10 победных боев. Окончательно на политику украинец переключился в 2013 году.

Вместе с Виталием Кличко, который вернулся в бокс и стал чемпион после трехлетней паузы, в рейтинг лучших камбэков в истории супертяжелого веса вошли Мухаммед Али, Тайсон Фьюри, Ларри Холмс и Джордж Форман, который ухитрился взять титул после 10 лет простоя.

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В статье: Виталий Кличко Бокс
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