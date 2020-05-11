Камбэк Виталия Кличко признан одним из лучших в истории

Виталий Кличко в 2005-м году из-за травмы колена объявил о завершении карьеры. Спустя три года боксер в статусе почетного чемпиона WBC вернулся на ринг и сразу же выиграл чемпионский бой, досрочно победив нигерийца Сэма Питера.

После возвращения титула в свои руки Кличко-старший провел еще 10 победных боев. Окончательно на политику украинец переключился в 2013 году.

Вместе с Виталием Кличко, который вернулся в бокс и стал чемпион после трехлетней паузы, в рейтинг лучших камбэков в истории супертяжелого веса вошли Мухаммед Али, Тайсон Фьюри, Ларри Холмс и Джордж Форман, который ухитрился взять титул после 10 лет простоя.