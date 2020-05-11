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Политическое убежище в США? Редкач предположил, зачем Усик и Ломаченко настраивают украинцев против себя

Бокс
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Мнение Ивана Редкача (23-5-1, 18 КО).

Политическое убежище в США? Редкач предположил, зачем Усик и Ломаченко настраивают украинцев против себя
Новина українською

Звезды украинского бокса Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Александр Усик (17-0, 13 КО) на прошлой неделе после съемок в российском религиозном фильме попали в базу данных «Миротворца». Также два чемпиона регулярно отмечаются противоречивыми заявлениями о политических отношениях между Украиной и Россией.

"Может, это для политического убежища в Америке? Может, в Украине что-то накосячили, потому что придется «красиво» уходить из Украины. Может, они вообще право голоса не имеют и делают, что им скажут. А вообще это на их совести.

С точки зрения боксера, я бы не хотел, чтобы их бои были бойкотированы. Только лишь потому, что я знаю цену и победы, и проигрыша. Время покажет", - предполагает Редкач.

Ранее Иван Редкач заявил, что в следующем бою будет болеть против Василия Ломаченко.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Иван Редкач
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Источник:
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