Политическое убежище в США? Редкач предположил, зачем Усик и Ломаченко настраивают украинцев против себя

Звезды украинского бокса Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Александр Усик (17-0, 13 КО) на прошлой неделе после съемок в российском религиозном фильме попали в базу данных «Миротворца». Также два чемпиона регулярно отмечаются противоречивыми заявлениями о политических отношениях между Украиной и Россией.

"Может, это для политического убежища в Америке? Может, в Украине что-то накосячили, потому что придется «красиво» уходить из Украины. Может, они вообще право голоса не имеют и делают, что им скажут. А вообще это на их совести.

С точки зрения боксера, я бы не хотел, чтобы их бои были бойкотированы. Только лишь потому, что я знаю цену и победы, и проигрыша. Время покажет", - предполагает Редкач.

Ранее Иван Редкач заявил, что в следующем бою будет болеть против Василия Ломаченко.