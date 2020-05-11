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Арум: Де ла Хойя побьет МакГрегора даже на костылях

Бокс
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Промоутер-ветеран не верит в звезду ММА.

Арум: Де ла Хойя побьет МакГрегора даже на костылях
Новина українською

На прошлой неделе Оскар Де Ла Хойя и Конор МакГрегор заочно договорились о проведении боя по правилам бокса.

Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте в пользу экс-чемпиона UFC из Ирландии, босс промоутерской компании Top Rank Боб Арум не видит у Макгрегора не единого шанса в бою с легендарным боксером.

"Конор не боксер. Он, может, и успешен в ММА. Но я поставлю на Оскара, даже если он выйдет в ринг на костылях

У меня на контракте хватает бойцов, которые пока боксируют по четыре раунда, — и каждый из них вытрет пол Макгрегором в боксерском поединке", - заявил Арум.

Ранее Боб Арум сравнил Тайсона Фьюри и Мухаммеда Али.

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В статье: Боб Арум Оскар Де Ла Хойя Конор Макгрегор
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Источник:
Vringe.com
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