Братья Кличко: оценка временем. Часть II. Виталий

Оригинал статьи – Клифф Ролд, BoxingScene

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Глубокое погружение в карьеру Владимира завершено, а теперь давайте вспомним, чем таким запомнился Виталий, что его считают одним из самых неуязвимых чемпионов мира в истории супертяжелого дивизиона.

Как и у Владимира, карьера Виталия на ринге разделена на две части, но если рубиконом младшего из братьев стали поражения от Корри Сандерса и Лэймона Брюстера, то в судьбу старшего вмешались травмы. Спустя год после драматичного боя с Ленноксом Льюисом Виталий общепризнанно считался лучшим боксером-супертяжем современности, однако в 2005-м после многочисленных переносов обязательной защиты титула WBC против Хасима Рахмана украинский чемпион лег на операцию на колене и объявил о том, что вешает перчатки на гвоздь.

Начало интригующего второго акта карьеры Кличко-старшего произошло в октябре 2008 года, когда Виталий воспользовался правом «почетного» чемпиона и бросил вызов Сэму Питеру за пояс WBC.

Но прежде чем перейти к этой драматической сцене, а также всему тому, что последует дальше, давайте начнем с…

Виталий Кличко: визитная карточка

Дата рождения: 19 июля 1971 года.

Рост: 2,01 м

Резиденция: Киев, Украина

Дебют в профессионалах: 16 ноября 1996 года (нокаутировал во втором раунде Тони Брэдхэма)

Послужной список: 45-2, 41 КО, 2 поражения техническим нокаутом

Послужной список в титульных боях: 15-2, 12 КО, 2 поражения техническим нокаутом

Титулы линейного мира: не завоевывал

Титулы: WBO (1999-2000, 2 защиты); WBC/журнал The Ring (2004-05, 1 защита); WBC (2008-13, 9 защит)

Рейтинги журнала The Ring: октябрь 1999 года (№ 8 – в супертяжелом весе)

Последнее появление в рейтинге The Ring: август 2013 года (№ 1 – в супертяжелом весе)

С кем дрался из действующих/бывших линейных чемпионов мира: Леннокс Льюис (поражение техническим нокаутом); Шеннон Бриггс (победа единогласным решением судей).

Титульные бои с бывшими/действующими чемпионами мира: Херби Хайд (победа нокаутом во втором раунде); Крис Берд (поражение после отказа от продолжения боя); Орлин Норрис (победа нокаутом в первом раунде); Корри Сандерс (победа техническим нокаутом в восьмом раунде); Сэм Питер (победа после отказа соперника от продолжения боя); Хуан Карлос Гомес (победа техническим нокаутом в девятом раунде); Томаш Адамек (победа техническим нокаутом в 10-м раунде).

Послужной список против действующих/бывших чемпионов мира: 7-2, 6 КО, 2 поражения техническим нокаутом

Как и в случае с Владимиром, проанализируем карьеру Виталий в пяти категориях:

1) Достижения

2) Уровень оппозиции

3) Оппоненты, с которыми не встретились

4) Реакция на поражения

5) Что доказал

Достижения

У Виталия Кличко была успешная любительская карьера, включая серебро на чемпионате мира 1995 года, когда украинца смог остановить только Алексей Левин. Ожидалось, что Кличко-старший в 1996 году поедет на Олимпийские игры, но положительный допинг-тест на стероиды закрыл для него путь в Атланту. Виталия на Олимпиаде заменил младший брат Владимир, которому суждено было стать первым в истории Украины олимпийским чемпионом по боксу.

Первый громкий титул в профессионалах Кличко-старший завоевал в 1999 году после победы нокаутом в бою с Херби Хайдом. Виталий дважды защищал титул, прежде чем в 2000-м из-за травмы плеча не проиграл Крису Берду.

Поскольку пояс WBO вскоре оказался в руках Владимира, Виталий начал двигаться по линии WBC. Пять побед подряд позволили украинцу выйти на бой с Ленноксом Льюисом. И хоть Виталий проиграл тот бой из-за рассечения, он добился большого признания и заставил недоброжелателей навсегда забыть о том злополучном бое с Бердом. После ухода Льюиса на пенсию Виталий в 8-м раунде техническим нокаутом остановил Корри Сандерса и стал новым обладателем титулов WBC и по версии журнала The Ring. До первого ухода с ринга украинский чемпион всего однажды защитит свой пояс.

Возобновив карьеру осенью 2008-го, Кличко-старший быстро вернул в свои руки пояс WBC, заставив Сэма Питера отказаться от продолжения боя после восьмого раунда. До конца карьеры украинец защитил этот титул девять раз, после чего стал влиятельной фигурой на политической карте Украины. В 2018-м Виталия включили в Международный зал боксерской славы.

Уровень оппозиции

Виталий Кличко до первого поражения в карьере от Берда имел фантастический послужной список – 27 побед и 27 нокаутов. Украинец на завоевание первого титула (WBO в 1999 году) потратил меньше раундов, чем у самого Майка Тайсона.

Опять же, используя рейтинги журнала The Ring в качестве объективного показателя уровня оппозиции Кличко-старшего, ниже список боксеров, которые на момент боя с украинцем входили в десятку лучших супертяжей мира. В отличие от оценки Владимира, рейтинг TBRB не учитывается, так как он не существовал во время активной карьеры Виталия.

01.04.2000 – Крис Берд (№ 10 в супертяжелом весе) – поражение после отказа от продолжения боя

21.06.2003 – Леннокс Льюис (чемпион в супертяжелом весе) – поражение техническим нокаутом

24.04.2004 – Корри Сандерс (№ 3) – победа техническим нокаутом

11.12.2004 – Дэнни Уильямс (№ 9) – победа техническим нокаутом

11.10.2008 – Сэм Питер (№2) – победа после отказа соперника от продолжения боя

21.03.2009 – Хуан Карлос Гомес (№ 9) – победа техническим нокаутом

26.09.2009 – Крис Арреола (№ 6) – победа после отказа соперника от продолжения боя

12.12.2009 –Кевин Джонсон (№10) – победа единогласным решением судей

10.09.2011 – Томаш Адамек (№2) – победа техническим нокаутом

Можно привести аргументы в пользу других качественных побед над оппонентами, которых нет в первой десятке ринга. Хайд, единственное поражение которому до встречи с Кличко нанес Риддик Боу, в 1999 году должен был высоко котироваться в рейтингах. Кирк Джонсон был №8 в начале 2003 года, но к моменту боя с Виталием выпал из первой десятки. Как и Поветкин для Владимира, последний в карьере соперник Кличко-старшего Мануэль Чарр не считается настоящим чемпионом, поскольку его пояс WBA был лишь одной из многих версий Всемирной боксерской ассоциации.

После боя с Льюисом Виталию пришлось столкнуться с шестью подряд претендентами в конце его первого акта карьеры и начале второго, включая четыре подряд боя, начиная с Питера. Журнал The Ring и многие другие в тех годы считали, что нигериец идет вторым в дивизионе после Владимира. Со времен побед над Хейдом Виталий шесть раз огорчал непобежденных соперников, в том числе и олимпийского чемпиона 2004 года Одланьера Солиса.

После победы над Кевином Джонсоном уровень оппозиции Виталия снизился, за исключением боя с Адамеком в 2011 году. Поляк, бывший чемпион мира в двух весовых категориях, до боя с Кличко за титул WBC выиграл шесть подряд боев в супертяжелом весе. Адамек на ринге с украинцем нашел свое первое из трех поражений в карьере, которая насчитывает 59 боев.

С кем не подрался

Как и всегда, этот раздел больше посвящен тем боям, которые не состоялись, чем выяснению того, почему этого не произошло.

Как и в случае с Владимиром, давайте рассмотрим, какие соперники могли бы пополнить послужной список Виталия с того момента, как украинец вошел в элиту супертяжелого веса – от боя 1999 года против Хейда и до завершения карьеры. За этот 14-летний период несколько боксеров брали другие крупные пояса, наиболее заметным из которых был младший брат:

> Эвандер Холифилд (WBA)

> Джон Руис (WBA)

> Хасим Рахман (Чемпион мира)

> Рой Джонс (WBA)

> Николай Валуев (WBA)

> Сергей Ляхович (WBO)

> Олег Маскаев (WBC)

> Руслан Чагаев (WBA)

> Султан Ибрагимов (WBO)

> Дэвид Хэй (WBA)

Можно включить в список боксеров, достойных упоминаниях, тех же Дэвида Туа и Джеймса Тони, о которых мы говорили в контексте карьеры Владимира. Годы между победой над Бердом и поражением от Льюиса у Виталия могли бы быть более конкурентными, но он работал на рейтинг, добиваясь нового чемпионского боя. И его усилия были вознаграждены.

Некоторые чемпионы мира, например Маскаев и Ляхович, завладели титулами в тот момент, когда Виталий впервые завершил карьеру. Однако, они входили в список потенциальных соперников Кличко-старшего и после его возвращения. Хэй, Чагаев и Поветкин – те боксеры, которые могли бы добавить глубины в послужной список Виталия. Особенно досадно, что украинец так и не подрался с Хэем.

Реакция на поражения

Последствия поражения от Криса Берда надолго поставили на Виталия Кличко клеймо труса и боксера без характера чемпиона. Все это, а также другие проблемы со здоровьем, стали для украинца хорошим тестом на проверку волевых качеств. Концентрация и профессионализм, необходимые для восстановления тела и возвращения на высокий уровень, заслуживают высочайшей оценки.

На ринге с невзгодами Кличко сталкивался редко. В том же бою с Бердом Виталий как минимум несколько раундов боксировал с отрывом плечевой мышцы на левой руке, а против Леннокса Льюиса отчаянно просил продолжать битву, несмотря на ужасное рассечение над левым глазом. В поединке с Корри Сандерсом Виталий выдержал несколько тяжелых ударов и еще раз подтвердил крепкость своего подбородка. В конце карьеры Кличко-старшего ждал еще один тест на прочность, когда украинец в бою с Дереком Чисорой повредил левое плечо. Чемпион сделал выводы после поражения от Берда и одной правой довел бой до победы единогласным решением судей.

Главный вывод – те два поражения от Берда и Льюиса сделали Виталия Кличко сильнее и только усилили его стремление к победе.

Что доказал

На ринге Виталий Кличко познавал вкус победы гораздо чаще, чем его соперники. Он был боксером, который ставил задачу победить буквально с первых секунд боя. За карьеру по проценту выигранных раундов с Кличко-старшим может соперничать разве что звездный Флойд Мейвезер.

Независимо от того, сражался Кличко с кем-то таким же великим как Льюис, или же с проходным боксером уровня Альберта Сосновского, Виталий, казалось, подходил к каждому бою в идеальной форме. Он не был таким подвижным и атлетичным, как его брат, но он смог найти свой уникальный стиль и стал настоящим доминатором ринга.

В сочетании с ментальной силой Кличко всегда был большим панчером, а когда соперникам все же удавалось найти пробоину в его обороне, Виталий стойко принимал удары. Льюис, Сандерс или кто-либо другой – украинский чемпион по ходу своей карьеры ни разу не побывал даже в нокдауне.

Вместе со своим братом Владимиром Виталий Кличко и наряду с легендарными Флойдом Мейвезером и Бернардом Хопкинсом был образцом для подражания в том, как оставаться конкурентным на ринге даже после нескольких лет простоя. Учитывая его габариты, любительскую карьеру, боксерский интеллект, выносливость и наличие нокаутирующего удара, Кличко-старший сделал более чем достаточно, чтобы проявить себя в любом большом бое любой эпохи супертяжелого веса.