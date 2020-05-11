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Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу, здесь родился и вырос

Бокс
(3 голосов)

Александр ответил критикам

Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу, здесь родился и вырос
Новина українською

Супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) отреагировал на критику в свой адрес. В видеообращении в своем Instagram экс-чемпион мира в тяжелом весе еще раз напомнил, что он украинец и никакого российского паспорта ему не нужно.

"Моя страна – Украина, я здесь живу, здесь родился, вырос. Если бы я хотел куда-то уехать, то уже давно бы это сделал. Вы меня отсюда не выгоните, потому что это моя страна. Не разделяйте людей.

Мы – украинцы, не малоросы, не сепаратисты. У меня в паспорте написано – украинец".

Ранее Усик заявил, что готов драться с Грицаем, но только по правилам бокса.

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В статье: Александр Усик
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