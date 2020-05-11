Фьюри: Ожидаю следующего вызова

Чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри опубликовал в инстаграм фотографию, на которой он позирует с поясом WBC на черном фоне.

"Я стою один в темноте, терпеливо ожидая следующего вызова", – подписал фотографию Фьюри.