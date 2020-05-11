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Фьюри: Ожидаю следующего вызова

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Последний бой Фьюри провел с Деонтеем Уайлдером

Фьюри: Ожидаю следующего вызова
Новина українською

Чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри опубликовал в инстаграм фотографию, на которой он позирует с поясом WBC на черном фоне.

"Я стою один в темноте, терпеливо ожидая следующего вызова", – подписал фотографию Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри
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