Усик не знает когда состоится бой с Чисорой

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик в ближайшие сроки не планирует проводить бой с Дереком Чисорой.

"Многие спрашивают о поединке. Я сам в замешательстве. Мы общаемся с менеджерами, которые организовывают поединки. На данный момент ситуация вроде бы попускается, но данных о том, когда и где будет поединок, пока нет.

Поэтому нас смиренно приходится тренироваться и ждать своего часа" – сказал Усик.

Напомним, что в своем последнем поединке украинец победил Чазза Уизерспуна.