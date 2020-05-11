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Усик не знает когда состоится бой с Чисорой
Украинец в замешательстве
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик в ближайшие сроки не планирует проводить бой с Дереком Чисорой.
"Многие спрашивают о поединке. Я сам в замешательстве. Мы общаемся с менеджерами, которые организовывают поединки. На данный момент ситуация вроде бы попускается, но данных о том, когда и где будет поединок, пока нет.
Поэтому нас смиренно приходится тренироваться и ждать своего часа" – сказал Усик.
Напомним, что в своем последнем поединке украинец победил Чазза Уизерспуна.
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Комментарии (1)
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Long (Одесса)
11.05.2020 в 22:04
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