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Усик не знает когда состоится бой с Чисорой

Бокс
(1 голосов)

Украинец в замешательстве

Усик не знает когда состоится бой с Чисорой
Новина українською

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик в ближайшие сроки не планирует проводить бой с Дереком Чисорой.

"Многие спрашивают о поединке. Я сам в замешательстве. Мы общаемся с менеджерами, которые организовывают поединки. На данный момент ситуация вроде бы попускается, но данных о том, когда и где будет поединок, пока нет.

Поэтому нас смиренно приходится тренироваться и ждать своего часа" – сказал Усик.

Напомним, что в своем последнем поединке украинец победил Чазза Уизерспуна.

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В статье: Александр Усик
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Комментарии (1)
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Long (Одесса)
11.05.2020 в 22:04
А какая разница когда? Одно знаю точно, в этом поединке буду болеть за Чисору...
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