Шатерникова: Я не хочу оправдывать Ломаченко и Усика. Не считаю россиян братьями

Экс-чемпион мира, а ныне вице президент Лиги профи-бокса Украины, Алина Шатерникова отреагировала на высказывания Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) о братстве российского и украинского народов.

"Я не готова давать оценки того пути, по которому идут ребята. Каждый выбирает свой путь. Тот путь, по которому идут они - сложный. Я бы не хотела их оправдывать. Осуждение – плохая штука, из-за которой происходят нехорошие вещи.

В этом фильме есть хорошие посылы о вечном, добром и правильном. Почему они приняли участие? Я лишь предполагаю, что они, как очень верующие люди, хотели озвучить именно это. Посыл их участия был в добром ключе, если бы не была затронута тема братьев.

Если для Василия мы братья – это его выбор. Я не считаю россиян братьями. Но я не могу осуждать тех, кто чувствует братское единство с россиянами. Это их выбор".