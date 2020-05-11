  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Шатерникова: Я не хочу оправдывать Ломаченко и Усика. Не считаю россиян братьями
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шатерникова: Я не хочу оправдывать Ломаченко и Усика. Не считаю россиян братьями

Бокс
(1 голосов)

Бывшая чемпионка мира не поддерживает Василия и Александра

Шатерникова: Я не хочу оправдывать Ломаченко и Усика. Не считаю россиян братьями
Новина українською

Экс-чемпион мира, а ныне вице президент Лиги профи-бокса Украины, Алина Шатерникова отреагировала на высказывания Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) о братстве российского и украинского народов.

"Я не готова давать оценки того пути, по которому идут ребята. Каждый выбирает свой путь. Тот путь, по которому идут они - сложный. Я бы не хотела их оправдывать. Осуждение – плохая штука, из-за которой происходят нехорошие вещи.

В этом фильме есть хорошие посылы о вечном, добром и правильном. Почему они приняли участие? Я лишь предполагаю, что они, как очень верующие люди, хотели озвучить именно это. Посыл их участия был в добром ключе, если бы не была затронута тема братьев.

Если для Василия мы братья – это его выбор. Я не считаю россиян братьями. Но я не могу осуждать тех, кто чувствует братское единство с россиянами. Это их выбор".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Алина Шатерникова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Evhen777 (Luhansk)
11.05.2020 в 22:54
возможно они не далеки от истины про "братьев"...ещё каких-то 30 лет назад мы жили в одной стране..но как известно каин убил авеля, его не остановили родственные связи
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...