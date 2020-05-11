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Арум: Бой Уайлдер – Фьюри находится в режиме ожидания

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Арум: Бой Уайлдер – Фьюри находится в режиме ожидания
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, почему не может организовать третий бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

"Я буду честен, бой Уайлдер – Фьюри находится в режиме ожидания. Проблема заключается в том, что Фьюри находится в Англии. Там есть запрет на поездки.

Как мы можем рассчитывать на Фьюри, если поединок будет проходить в США? Люди скажут, что можно провести бой в Британии, но как вы доставите туда Уайлдера?" – сказал Арум.

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В статье: Тайсон Фьюри Боб Арум Дионтей Уайлдер
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