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Олимпийский чемпион по боксу подхватил коронавирус

Бокс
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Новая жертва пандемии из мира спорта.

Олимпийский чемпион по боксу подхватил коронавирус
Новина українською

Как сообщает телеграм-канал Mash, коронавирусом заразился обладатель олимпийского золота в категории до 91 кг боксер Евгений Тищенко.

Накануне Тищенко сдал анализы, которые подтвердили наличие в его организме инфекции COVID-19. Боксера отправили на карантин, состояние его здоровья контролируют медики.

На профи-ринге Тищенко выступает с августа 2018 года. Портал BoxRec считает 28-летнего россиянина 22-м в рейтинге лучших боксеров мира в тяжелом весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик принял вызов борца Грицая.

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В статье: коронавирус Евгений Тищенко
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