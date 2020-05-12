Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпийский чемпион по боксу подхватил коронавирус
Новая жертва пандемии из мира спорта.
Как сообщает телеграм-канал Mash, коронавирусом заразился обладатель олимпийского золота в категории до 91 кг боксер Евгений Тищенко.
Накануне Тищенко сдал анализы, которые подтвердили наличие в его организме инфекции COVID-19. Боксера отправили на карантин, состояние его здоровья контролируют медики.
На профи-ринге Тищенко выступает с августа 2018 года. Портал BoxRec считает 28-летнего россиянина 22-м в рейтинге лучших боксеров мира в тяжелом весе.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик принял вызов борца Грицая.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...