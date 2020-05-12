Олимпийский чемпион по боксу подхватил коронавирус

Как сообщает телеграм-канал Mash, коронавирусом заразился обладатель олимпийского золота в категории до 91 кг боксер Евгений Тищенко.

Накануне Тищенко сдал анализы, которые подтвердили наличие в его организме инфекции COVID-19. Боксера отправили на карантин, состояние его здоровья контролируют медики.

На профи-ринге Тищенко выступает с августа 2018 года. Портал BoxRec считает 28-летнего россиянина 22-м в рейтинге лучших боксеров мира в тяжелом весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик принял вызов борца Грицая.