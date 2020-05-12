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Какой же Тайсон зверь! "Железный Майк" опубликовал фрагмент тренировки
В 53 года легендарный американец все еще очень хорош.
Майк Тайсон готовится к возобновлению карьеры на несколько благотворительных боев. Бывший гегемон супертяжелого веса с энтузиазмом вернулся к активным тренировкам – и надо сказать, что выглядит это очень впечатляюще.
"Все возможно, если делать это с умом. Тренируйся с умом. А работай над восстановлением еще умнее", - пишет Тайсон в Instagram.
Ранее стало известно, что Майку Тайсону предлагают бой с бывшим футболистом. Также не исключен реванш с Эвандером Холифилдом, который также возобновляет карьеру.
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