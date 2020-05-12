Шатерникова призвала отказаться от ненависти к Усику и Ломаченко

Как известно, украинские боксеры-чемпионы Александр Усик и Василий Ломаченко после съемок в российском религиозном фильме попали в базу данных «Миротворца», а также столкнулись со шквалом критики со стороны соотечественников.

"Два тезиса, которые я выделила. Первое – стоп ненависти в целом и ненависти к людям, которых еще вчера носили на руках. Которые до сих пор являются визитной карточкой Украины в мире. Я не понимаю, как можно «травить» людей, мнение которых не совпадает с общим видением или идеологией.

Второй посыл – несправедливая методика отбора в список «Миротворца». Это в контексте происходящего вокруг действа и бездействия многих чиновников. Их действия выглядят преступно, их можно оценивать как несоблюдение национальной безопасности, признаки против украинского народа.

99% людей, которые писали кучу гадостей, этот фильм не смотрели. Они прочитали вырванные заголовки – и все. В этом фильме есть хорошие посылы – о вечном, добром и правильном. Почему они приняли участие? Я лишь предполагаю, что они, как очень верующие люди, хотели озвучить именно это. Посыл их участия был в добром ключе, если бы не была затронута тема братьев", - говорит вице-президент Лиги профессионального бокса Украины и бывшая чемпионка мира.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик готов выяснить отношения с борцом, который бросил ему вызов.