Контракт Ломаченко может быть урезан

Промоутер Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и Александра Гвоздика (17-1, 14 КО), Боб Арум заявил, что гонорары боксеров до и после карантина могут заметно отличаться:

"Я понимаю, что у каждого боксера есть свои ожидания, но если их невозможно встретить в сложившейся ситуации, мы обратимся к следующему боксеру. У нас на контракте 90 бойцов, есть много возможностей. Если кто-то откажется выступать, потому что он не захочет выступать без зрителей или по любой другой причине, мы не будем его уговаривать. Предложение получит другой боксер. Конкуренты должны понимать ситуацию, в которой оказался весь мир. У каждого в контракте указана минимальная ставка за поединок. Мы часто платили боксерам в два или три раза больше этого минимума. Но сейчас нам придется вернуться к базовой сумме".

Отметим, что следующий бой Ломаченко должен был состояться с Теофимо Лопесом. Ожидалось, что гонорар украинца составит 4 миллиона долларов.