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Майк Тайсон заявил о готовности вернуться в ринг

Бокс
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Пока не ясно, какие это будут бои

Майк Тайсон заявил о готовности вернуться в ринг
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон подтвердил готовность вернуться на ринг. Напомним, ранее легендарный боксёр рассказал, что готов возобновить карьеру ради участия в выставочных поединках.

"У меня чувство, что я неудержим. Боги войны разбудили меня. Они разожгли огонь в моём эго, и я намерен снова отправиться на войну.

Представьте, если я выйду на ринг и вновь буду драться, то смогу помочь всем тем людям и животным, о которых мы говорили. Это главная моя цель", — приводит его слова Boxing News 24.

Последний поединок 53-летний Тайсон провёл в 2005 году. Всего на его счету в профессиональном боксе 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё два боя признали несостоявшимися.

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В статье: Майк Тайсон
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